L'Unicef e decine di studenti contro il cyberbullismo

Un progetto del comitato provinciale coinvolge gli studenti del Fossati - Da Passano e una quarantina di alunni dell'ultimo anno delle scuole primarie.

La Spezia - Il comitato provinciale per l'Unicef della Spezia in collaborazione con le classi III e IV delle sezioni Q e R dell'Istituto tecnico commerciale e tecnologico “A. Fossati - M. Da Passano” e la partecipazione di quaranta classi V delle scuole primarie della provincia, ha realizzato un progetto di alternanza scuola lavoro con obiettivo la tutela dei minori attraverso l'uso responsabile della rete e il contrasto al cyberbullismo.



Gli studenti di due classi III ed gli studenti delle classi IV, che hanno già svolto questa attività nel precedente anno scolastico, dell'Istituto “A. Fossati-M.Da Passano” ad indirizzo Informatico, sono stati formati da esperti dell’area legale, psicologica, pedagogica ed informatica, per andare nelle classi quinte delle scuole primarie.

"Si tratta di un progetto peer to peer - spiega Aldo Benedetti, presidente del comitato provinciale dell'Unicef - che vedrà gli studenti del “Fossati - Da Passano” impegnati a spiegare, utilizzando materiale audiovisivo da loro prodotto, agli alunni delle classi V delle scuole primarie della provincia, come utilizzare in modo responsabile la rete, prevenendo così forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo, in piena sintonia con le indicazioni contenute nelle linee programmate dal Miur del 15 aprile 2015. Gli interventi si svolgeranno dal 13 al 16 marzo. Un ringraziamento al dirigente scolastico Paolo Manfredini, ai tutor (i docenti Stefano Scimone e Felice Biassoni), ai formatori (Francesca Castagna e Francesco Paladina), allo psicologo Paolo Menichetti e agli studenti delle classi III e IV delle sezioni Q e R dell'istituto".