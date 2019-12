L'Umbertino si racconta

La Spezia - Si è svolta davanti ad un numeroso pubblico che ha riempito l’auditorium di Via Firenze, l’incontro culturale organizzato dal Comitato Quartiere Umberto I per ripercorrere e raccontare la storia dell’Umbertino, attraverso la proiezione di foto e video d’archivio, la relazione dello Dottor Gian Luca De Luca e gli interventi del Professor Pier Giorgio Cavallini autorevole esperto del dialetto spezzino e delle tradizioni locali. L’iniziativa realizzata con il patrocinio e collaborazione del Comune della Spezia ha centrato l’obiettivo che era quello di coinvolgere il pubblico in un percorso non solo di ascolto ma anche di dialogo alimentato oltre che dalle nozioni storiche, dal fascino di immagini inedite per la maggioranza dei presenti, dalla rievocazioni di personaggi pittoreschi, curiosità e aneddoti e dalla divertente lettura di poesie in spezzino, come quelle di Armando Bonazzi e di Renzo Fregoso.

A nome del Comitato il Presidente Jacopo Schiffini ringrazia tutti coloro che hanno collaborato all'evento, l'amministrazione comunale e tutti i cittadini intervenuti. "Siamo soddisfatti di questa manifestazione e della sua piena riuscita, anche perché la conoscenza della nostra storia è un modo per amare ancora di più la nostra città e contribuire a renderla sempre più bella”.