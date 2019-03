L’Udi spezzina contro il congresso delle famiglie: "No allo scontro di civiltà sui diritti"

La Spezia - "Abbiamo avuto governi attendisti, indifferenti, ipocriti o contrari all’autodeterminazione delle donne e li abbiamo sconfitti. Mai abbiamo avuto governi schierati contro l’articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di

uguaglianza tra tutti i cittadini. Ci chiamano a uno scontro di civiltà, ma noi non ci stiamo". L’Udi della Spezia, insieme a tutte le Udi d’Italia, prende posizione contro il Congresso mondiale delle famiglie che si svolge a Verona il 29 e 30 marzo e che vede la partecipazione di associazioni prolife di tutto il mondo e di esponenti di movimenti omofobi e contro l’autodeterminazione delle donne.



Per l’Udi la famiglia "non è un ordine a cui sottostare, non è più il luogo della patria potestà, del diritto di stupro domestico, delle botte educative per mogli e figli, ma il luogo della responsabilità e dell’ascolto, della solidarietà e della

condivisione. E’ il luogo in cui si impara a essere libere e liberi, altrimenti non è famiglia. Perciò a chi ci chiede di che famiglia siamo, noi rispondiamo: umana!".