L'Ordine dei medici dona due ventilatori polmonari al Sant'Andrea

La Spezia - L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia della Spezia ha donato due ventilatori polmonari all'ospedale Sant'Andrea. Gli strumenti, di ultima generazione, troveranno posto nel reparto di terapia intensiva. La donazione dell’Ordine professionale va ad aggiungersi alla lista dei gesti di solidarietà arrivati al nostro ospedale grazie a istituzioni e privati. Gli aiuti hanno confermato il grande cuore della comunità spezzina e consentiranno la copertura di buona parte delle esigenze conseguenti alla respirazione assistita.



Ieri lunedì al Sant'Andrea si è tenuta una cerimonia, con tono simbolico, alla presenza di dirigenti e medici dell’Azienda sanitaria e quella dei rappresentanti dell’Ordine dei Medici, in particolare il vicepresidente Antonio Mannironi e il tesoriere Enrico Battolla, rispettivamente direttori delle strutture complesse di Neurologia e Laboratorio analisi con loro il direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione Cinzia Sani. I due ventilatori sono fabbricati dall'azienda bolognese Siare che produce tra le migliori apparecchiature indispensabili per trattare le polmoniti più gravi conseguenti ad infezione da Coronavirus favorendo la concentrazione di ossigeno nei tessuti. Tali attrezzature risulterebbero di particolare utilità in caso di recrudescenza della pandemia.