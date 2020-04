L'Ordine degli infermieri distribuisce mascherine Ffp2 ai suoi iscritti

La Spezia - "Da domani sono disponibili per i nostri colleghi infermieri, in sede, le maschere di protezione Ffp2: oggi, come Ordine, siamo stati a Genova a ritirare la nostra parte dell'invio che, tramite Protezione civile, ha concordato Fnopi (la Federazione degli Ordini delle Professioni Infermieristiche) per la Liguria". Lo rende noto L'Opi della Spezia, il cui vicepresidente Francesco Falli ha ritira, dal collega Ezio Vivaldi di Opi Genova, i colli destinati al territorio spezzino. In cambio al collega dell'Opi di Genova è stato donato un ottimo uovo di cioccolata Ail per il costante rapporto di collaborazione fra i due enti.



"Le altre maschere (chirurgiche ed Ffp2), già acquistate da Opi La Spezia col Coordinamento Ordini Infermieri della Liguria, devono ancora essere consegnate (purtroppo continuano i ritardi nelle consegne) ma arriveranno, presto, anche queste in rinforzo dei nostri professionisti. Per domani le consegne si effettueranno dalle 15.30 alle 17, soltanto previa prenotazione via mail a segreteria@opi.laspezia.it. Aspettiamo prima di tutto i colleghi della sanità privata - spiegano dall'Ordine - ed anche i libero professionisti, considerando che ora le mascherine in ospedale sembrano esserci ma, naturalmente, una quota dell'invio è prevista anche per i colleghi della sanità pubblica e, iniziando dai reparti Covid-19, le consegneremo da lunedì: il tutto nella speranza di fornire qualche ulteriore pezzo in più che, perdurando l'emergenza, è sicuramente di utile contributo".