L'Opi: "Quest'anno la vaccinazione è ancora più importante"

La Spezia - L'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Spezia invita i cittadini a effettuare la vaccinazione anti influenzale. E lo fa, si legge nella nota diffusa dall'Opi, "in un momento piuttosto difficile e di marcata incertezza dal punto di vista sanitario, per l’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 ancora in atto". L'invito in particolare è rivolto a coloro che rientrano nelle categorie fragili, per patologia o per fascia di età.



“L’Ordine degli infermieri spezzino appoggia e sostiene le campagne di prevenzione vaccinale, parte di una cultura sanitaria che in passato ha visto il nostro Paese fra i più moderni ed avanzati, per una corretta attenzione verso le evidenze scientifiche'', ricorda Francesco Falli, presidente dell'Opiu della provincia spezzina.



"Quest’anno la vaccinazione - concludono dall'Ordine -assume un rilievo ancora più importante proprio perchè è bene prevenire, perlomeno dove è possibile farlo in sicurezza, situazioni che possono creare incertezze ed ansie: per questo oggi alcuni Consiglieri dell'Ordine infermieri spezzino, ed alcuni componenti la nuova Commissione d'Albo dell'OPI, hanno voluto ricordare il valore di questo momento di prevenzione con una fotografia direttamente dalla sede dell'Ordine, un messaggio parte dell'esercizio di uno dei mandati della professione: l'educazione sanitaria".