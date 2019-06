L'Its della Spezia presenta i risultati al Miur

La Spezia - L’Istituto Tecnico Superiore ITS della Spezia ha partecipato nei giorni scorsi all’evento conclusivo del Programma Nazionale ITS 4.0, organizzato dal MIUR in collaborazione con l'Università Ca Foscari. Un nuovo programma formativo - professionale che avvicina scuole e imprese sui temi del 4.0 Un contributo attivo alla trasformazione digitale delle imprese italiane. L'obiettivo del progetto è quello di creare un ponte tra scuola e impresa e di fare dei bienni post diploma una palestra di innovazione che consenta agli studenti degli ITS e agli imprenditori di scoprire fianco a fianco le potenzialità delle tecnologie 4.0. A partire da gennaio 2018 sono stati sviluppati dei laboratori di formazione e innovazione mirati a far collaborare studenti, docenti e personale delle imprese delle diverse specializzazioni settoriali dei territori su cui gli ITS insistono. Il progetto prevede l’utilizzo di una metodologia didattica innovativa, design thinking, che punta alla comprensione degli effettivi bisogni degli utenti della tecnologia, su strumenti di prototipazione efficace e low cost e su modelli modelli pertinenti di valutazione economica.

La Fondazione ITS di La Spezia ha partecipato ieri con una delegazione di 5 studenti e con il coordinatore del progetto e tutor del corso all’evento romano organizzato dal MIUR presso gli spazi WEGIL. Gli allievi hanno esposto davanti a una platea gremita di allievi, referenti delle Fondazioni Its e rappresentanti aziendali il progetto di innovazione in ambito 4.0 che stanno sviluppando, in collaborazione con l’azienda locale Luna Abrasivi Srl.