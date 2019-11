L'Isola del Tino fiorisce con l'accordo tra Marina e Cai

La Spezia - Una grande occasione per ricordare che il Tino è un tesoro da preservare. A conti fatti però esisteva un vuoto normativo da colmare, nonostante i volontari del Cai in accordo con la Marina militare tenessero puliti i sentieri e contribuivano fattivamente per la riapertura canonica in occasione di San Venerio.

Queste operazioni di pulizia svelano anche un altro sogno nel cassetto: rendere l'isola ancora più accessibile, anche a chi è portatore di handicap, più volte all'anno. Ma di fatto il Tino va preservato, curato e 'strappato' al rischio idraulico. Anche con le ultime ondate di maltempo l'isola ha svelato qualche piccolo acciacco e cedimento. Ed è in quest'ottica che si inserisce la stipula dell'accordo di questa mattina.

"Con il rinnovo dell'accordo abbiamo posto l'attenzione - ha spiegato l'ammiraglio Lazio - su quelle che sono le esigenze di una collaborazione moderna: c'erano aspetti sulla sicurezza, responsabilità dei singoli che abbiamo voluto curare in modo che la collaborazione potesse svilupparsi in maniera più potente ed efficace. Sempre nell'ottica di recupero dell'isola si inserisce anche l'idea, dedicata al faro, dell'Università di Pisa che reputiamo buona. Noi siamo sempre alla ricerca di spunti validi e opportunità per questa isola che rimane sotto la responsabilità della Marina militare nella speranza però che possa trovare sempre di più occasioni per aprirsi al grande pubblico".



"Sono trent'anni - ha dichiarato Gianni Caravieri presidente del Cai regionale - che collaboriamo in maniera sporadica e in effetti la riscoperta del Tino come 'meta turistica controllata' necessita che i sentieri, non solo di accesso, e la zona storica siano puliti dalla flora che invade. I nostri volontari sono intervenuti nelle zone inaccessibili".



A spiegare il progetto dedicato al recupero del faro del Tino è stata Ursula Denardi neolaureata in Ingegneria d'Architettura dell'Università di Pisa. "La finalità di questo lavoro - ha spiegato - è quella di dare le linee guida per il recupero dell'isola, del faro e degli edifici annessi per cercare di riqualificare un patrimonio inestimabile dal punto di vista storico e architettonico cercando di risolvere i temi legati all'accessibilità anche per quanto riguarda la complessità di un cantiere in un'isola come questa volta anche ad una formula di turismo controllato".