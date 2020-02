L'Estetista Cinica con le Sardine, firma contro una via ad Almirante

La Spezia - C'è anche la firma di Cristina Fogazzi nella raccolta che le Sardine Spezzine stanno organizzando per contrastare il movimento che si è creato per chiedere un'intitolazione all'ex segretario dell'MSI Giorgio Almirante. Blogger da oltre 500mila seguaci su Instagram, personaggio televisivo e innovatrice del modo di raccontare il mondo del beauty care, è conosciuta con il nome d'arte di Estetista Cinica. Nessun cinismo però ha dimostrato quando si è fermata al banchetto di Corso Cavour questo pomeriggio per prendere in mano la penna. "Firmate tutti vi prego, mia nonna era ebrea”, ha detto prima di proseguire per l'appuntamento che aveva organizzato questo pomeriggio in un esercizio del centro storico.