L'Azione cattolica compie 150 anni

di Giuseppe Savoca

La Spezia - Sabato prossimo, solennità dell’Immacolata Concezione, inizia l’anno sociale dell’Azione cattolica, con la benedizione delle tessere. Quest’anno è però un anno speciale, quello dei 150 anni di vita dell’associazione. Così, Roberto Cortese, vice presidente del settore adulti, su suggerimento dell’assistente don Pietro Milazzo, ha pubblicato un agile volumetto sulla storia associativa, corredato da un’ampia scelta di fotografie. Partendo dai soci fondatori Mario Fani e Giovanni Acquaderni, lo scritto illustra le figure più significative di questo secolo e mezzo, come la venerabile Armida Barelli, il beato Giuseppe Toniolo, il beato Pier Giorgio Frassati, Luigi Gedda, Carlo Carretto sino a Vittorio Bachelet, ucciso dalle Brigate rosse. Vengono inoltre ricordati alcuni soci come il beato Teresio Olivelli, don Antonio Seghezzi, il beato Odoardo Focherini, Gino Pistoni e Giuseppe Bollini, che col martirio dettero testimonianza di fede e di carità nei lager nazisti e durante la Resistenza. Cortese ricorda di aver voluto accostare alla storia dell’ Azione cattolica italiana quella diocesana spezzina, già ben emersa lo scorso anno in occasione della beatificazione della dirigente diocesana di Azione cattolica Itala Mela. E aggiunge: “Compiendo questo lavoro, sempre più mi rendevo conto di come quelle carte comunicassero a me, dopo tanti anni, le grandi fatiche e gli entusiastici ardori di donne e uomini ... Anche se oggi la diocesi non ha più gli straordinari numeri di aderenti come allora (all’inizio del Concilio erano ben 17.885, il 7.63 per cento della popolazione spezzina), è necessario lasciar accesa la fiammella dell’associazione... Lo dobbiamo a chi ci ha preceduto e si è prodigato, sulla propria carne, affinché quella fiamma non si spegnesse”. Il volumetto è reperibile presso la libreria delle Paoline, in via Veneto alla Spezia.