L'Avis chiarisce: "Donazione di sangue non è un rischio"

La Spezia - L’Avis della Spezia, rende noto che, a seguito delle misure adottate dalla Regione Liguria per contrastare la diffusione del “Coronavirus”, l’assemblea annuale prevista per sabato 29 febbraio è stata rinviata a sabato 21 marzo alle 10. Con l’occasione l’Avis invita tutti i donatori di sangue idonei alla donazione a recarsi a donare, contribuendo così nel supporto al Sistema Sanitario ed al fabbisogno di sangue dei malati, soprattutto in questo momento critico dal punto di vista sanitario. La donazione di sangue non è un rischio. Chi è in buona salute, ed ha effettuato l'ultima donazione di sangue da più di 90 giorni (180 per le donne) può venire a donare.



Si può donare presso:

AVIS COMUNALE LA SPEZIA – Via Caselli 19 Favaro - il martedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30 e la prima domenica del mese dalle 8 alle 11

SERVIZIO TRASFUSIONALE DELL’OSPEDALE S. ANDREA - Via M. Asso 4 - dal lunedì al sabato

dalle 8 alle 10.