L'Anpi spezzina: "Vicini a chi si batte per la sanità pubblica"

La Spezia - "Esprimiamo gratitudine, apprezzamento e solidarietà nei confronti del personale medico, paramedico e di supporto che nella nostra provincia ha affrontato la pandemia con professionalità e passione. E' stata una vera e propria resistenza di fronte ad un nemico che a tratti pareva incontenibile e che ha rischiato di prendere il sopravvento, spesso anche a causa dell 'inadeguatezza dei mezzi di contrasto e di protezione a disposizione. E come ogni resistenza, anche la battaglia contro il “coronavirus” ha lasciato sul campo energie preziose e generose fino al sacrificio della propria vita. In loro ricordo ci inchiniamo ammirati e riconoscenti". Lo si legge in un intervento diffuso da Anpi La Spezia.



"Questa inaspettata e devastante vicenda ci ha ricordato quanto sia prezioso il dono della salute e quanto vada tutelato e difeso così come ci hanno indicato i nostri padri costituenti.

L'articolo 32 della Costituzione sancisce il dovere della Repubblica di riconoscere la salute quale “fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”. Ma, anche in questo caso, i Costituenti non si sono fermati al riconoscimento di un diritto, ma hanno definito il dovere della Repubblica di tutelarlo e salvaguardarlo. Essi guardavano lontano e sapevano bene che un tale diritto di primaria rilevanza individuale e collettiva non sarebbe potuto essere condizionato dalle logiche del mercato e del profitto. La vicenda umana che ci ha riguardato ha purtroppo confermato la validità di tale intuizione e ci ha imposto una riflessione sugli errori commessi, dai tagli alla sanità al tentativo di smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale che su quell'indirizzo costituzionale si era costituito. L'ANPI della Spezia è pertanto vicino a tutti quei movimenti e a tutti quei cittadini che oggi si battono per restituire alla sanità pubblica quegli strumenti necessari ad un efficiente assolvimento di quanto previsto dall'art.32 della Costituzione".