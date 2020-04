L'Accademia del Gusto si dà appuntamento a cena in webcam

La Spezia - L'Accademia del Gusto, per restare in contatto con i soci, in questo drammatico periodo, di quarantena forzata ma giuste, per l’emergenza da Covid-19, organizza una conviviale virtuale a distanza. Per l'occasione, gli Accademici non si incontreranno in un ristorante del territorio, ma a distanza, ciascuno dalla sala da pranzo della propria casa. Verrà utilizzata la piattaforma web Zoom (utilizzata recentemente dal parlamento inglese per la propria seduta) effettuando una videochiamata interattiva. “Un incontro innovativo, per proseguire l'attività accademica e il dibattito nel club – spiega il Presidente Nicola Carozza - una serata davvero innovativa. Siamo sempre stati uniti dalla stima, dall'amicizia e dall'amore per la buona tavola sarà davvero bello rivedersi per brindare nuovamente insieme”. Il tema scelto dall'Accademia del Gusto per la serata a distanza non poteva che essere: "I sapori di mare", per esaltare e difendere la filiera della pesca messa in ginocchio dal Coronavirus. La conviviale sarà una vera partecipazione accademica con un menù concordato, rispettando il galateo della tavola e la preparazione dei piatti in cucina con le varianti tipiche di chi ha dimestichezza e cura degli ingredienti. A tutti i soci è stata recapitata la consueta lettera di invito per annunciare il menu. Si inizierà con una bruschetta con pomodorini, alici e olio dei nostri frantoi, poi un assaggio di seppie, calamari, olive e tocchetti di patate, olio e limone; seguirà il risotto coi frutti di mare; la tortiera di acciughe al forno e per dessert macedonia di fragole, kiwi e arance. Il vino abbinato sarà il Vermentino dei Colli di Luni e il 5 Terre doc.