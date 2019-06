L'Accademia del Gusto al Consorzio dei Pescatori

La Spezia - L’Accademia del Gusto nel 2009 ci aveva visto lungo ed aveva premiato Raffaele Borriello storico rappresentante dei pescatori liguri ‘spezzino’ dell’anno per l’aver costituito il Consorzio dei Pescatori. A dieci anni di distanza, per ricordare la nascita del punto vendita di pesce fresco con annesso punto di ristoro alla Banchina Revel gestito dalla famiglia Brancaleone, oltre cinquanta Accademici del Gusto hanno partecipato ad una speciale conviviale proposta dall’Accademico Alberto Ascari all’insegna dei sapori di mare.



“La riqualificazione della Banchina Revel, la ricollocazione dei pescherecci dei pescatori spezzini, la costruzione del ponte Thaon di Revel che unisce la Passeggiata Morin al Porto Mirabello – ha illustrato nell'introduzione il Presidente dell’Accademia del Gusto, Nicola Carozza – sono state il punto di partenza per la valorizzazione turistica della cultura marinara della nostra città. Sono passati appena 10 anni da questi eventi realizzati grazie alla sinergia tra Marina Militare, Autorità di Sistema Portuale e Comune della Spezia”.



Alla serata ha partecipato l’On. Lorenzo Viviani, Membro della XIII Commissione della Camera dei Deputati che segue specificatamente i temi della pesca. “Davvero una bella serata – ha aggiunto Lorenzo Viviani – che conferma il valore delle attività dell’Accademia del Gusto e le sue battaglie per la salvaguardia dei piatti tipici e dei prodotti del territorio. Il Consorzio Pescatori salvando un angolo di storia cittadina dal degrado, ha realizzato una struttura di servizi e gastronomia, che fin da subito ha riscosso un grande successo di cittadini e di turisti”.



Nel corso della serata sono intervenuti con domande ed riflessioni sulla fauna marina e le tecniche della pesca in Liguria gli Accademici Gino Federici, Valter Taglieri, Umberto Sommovigo, Giampaolo Battini e Mario Santi.



Ecco il menu proposto da Antonio Brancaleone e dalla moglie Arianna Stagnari ai palati Accademici: insalata di polpo, acciughe, verdure ripiene con baccalà, muscoli ripieni, parmigiana di pesce; linguine con sugo di totani e curry; calamari ripieni, fritto misto, crostata, servito con Vermentino – Az. Agr. Spagnoli.