Kids take over, alunni in visita al comando dei Vigili del Fuoco

La Spezia - Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia, ieri, ha aderito alle iniziative nell’ambito del 30° anniversario della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia promossa dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di concerto con il Comitato Italiano per l’Unicef inerente i diritti dell’infanzia. In tale giornata i bambini e i giovani di tutto il mondo vengono invitati a prendere simbolicamente il posto degli adulti nei ruoli chiave della società.

Il comando al fine di aderire all’invito del capo dipartimento, ha organizzato nella mattinata del giorno 20 novembre un incontro con gli alunni di due classi prime della scuola media “Anna Frank” e i loro docenti.

Nell’aula magna della sede centrale, il comandante provinciale Bruni Leonardo, insieme ai suoi collaboratori, al personale del centro video documentazione, al personale informatico e al personale in quiescenza, e di concerto con i rappresentanti del Comitato italiano Unicef, Strata Stefania in qualità di Presidente, Cucurnia Rosanna e Benedetti Aldo, ha dato inizio alla presentazione della giornata . Il Dipartimento VF e l’Unicef per l’occasione hanno realizzato un video destinato proprio ai “Kids Take Over” i quali, successivamente, hanno posto diverse domande inerenti la professione del Vigile del Fuoco e i doveri di abnegazione che questi hanno verso la comunità.

I ragazzi, suddivisi a gruppi, hanno avuto l’opportunità di rivestire alcuni ruoli da Vigile del Fuoco e simbolicamente alcuni di loro si sono sostituiti al Capoturno, ai responsabili di sala operativa, ai Vigili del Fuoco addetti al soccorso e per l’occasione sono state simulate alcune chiamate di soccorso con successiva attivazione simulata delle squadre.

La giornata dei “Kids Take Over” ha offerto ai ragazzi la possibilità di esplorare i loro diritti in modo divertente e di comprendere meglio come vengono prese le decisioni che riguardano la loro vita. Molti di loro hanno avuto modo di proporre quesiti e domande ai Vigili del Fuoco che li hanno accompagnati durante il percorso appositamente realizzato per l’occasione. Gli studenti e i docenti hanno collaborato fattivamente alla buona riuscita della giornata che per motivi contingenti legati agli orari scolastici è stata organizzata nella mattinata anziché nel pomeriggio, dando prova di concreta maturità nei confronti delle tematiche della sicurezza che riguardano tutti i cittadini, bambini e ragazzi compresi.