Jeep, furgoni e utilitarie sul tavolo delle vendite giudiziarie

La Spezia - Da poche centinaia di euro a qualche migliaia, ma senza arrivare – a meno di impennate nelle disfide tra gli interessati – a cifre astronomiche. Questo dice il fornito 'parco auto' dell'Istituto vendite giudiziarie della Spezia, dove trovano spazio veicoli frutto di fallimenti e dintorni. Il lotto dalla base d'asta più onerosa è anche quello che conta più beni: otto in tutto, sette autocarri di varie marche e un'automobile, una Lancia Ypsilon. La base d'asta per gli otto automezzi, che sono attualmente ubicati a Vezzano Ligure, è di 30mila euro. L'asta si terrà il 4 dicembre alle 11.00, offerte recapitabili in Piazza Dante fino alle 10.00 del medesimo giorno. Partita invece oggi a mezzogiorno al gara online per una Jeep Grand Cherokee ora parcheggiata in quel di Sarzana. Base d'asta per il Suv 10.400 euro, si potrà battagliare a suon di clic fino al 9 dicembre prossimo. Una Jeep Cherokee spunta anche all'interno di un ulteriore lotto – base d'asta 2mila euro – assieme a una Panda bianca vecchio stile: entrambi i veicoli, che saranno banditi il 28 gennaio 2020, al momento risultano non funzionanti.



Da 2mila euro parte anche un furgone Fiat Fiorino che andrà all'asta online dal 5 al 12 dicembre prossimi. Pochi spiccioli invece le somme di partenza dei restanti pezzi: ci sono una Mini Cooper, un'Alfa Romeo 147 e un'Audi A5 (aste online partite il 22 novembre da 250-300 euro) nonché, con base 200 euro, due motocicli. Anche per essi è scattata venerdì scorso la procedura di vendita online. Si tratta di una Kawasaki Zx 6R Ninja di una Honda Xlv 600 Transalp. Sul sito dell'Istituto vendite giudiziarie della Spezia tutti le informazioni utili per provare ad accaparrarsi i beni, per scoprirne i dettagli su stato e ubicazione e per prendere contatti per eventuali sopralluoghi.