Jack e Gulliver sono tornati a casa

La Spezia - Erano le sette di sera dello scorso 31 dicembre quando lo splendido settere inglese Jack, due anni di tenerezza, è scappato dalla sua casa di Beverino. La sua famiglia si è data da fare per cercarlo, contattando anche la nostra redazione che volentieri ha dato una mano con un articolo. Oggi la bella notizia. Jack, dopo una settimana di 'latitanza', è stato ritrovato. E' durata invece qualche ora – ma quanta preoccupazione! - la fuga di Gulliver, simpatico cagnolino di piccola taglia adottato lo scorso dicembre dal Canile lunae di Tavolara. Se ne è andato dalla sua casa di Ameglia e in serata è stato ritrovato in zona Senato, dopo essersi fatto un po' di strada, certo non senza insidie: decisivo l'interessamento di un signore che ha l'attività in zona. Per Gulliver CDS aveva messo un post sulla sua pagina Facebook, innescando numerose condivisioni da parte degli utenti. Nei giorni scorsi, ancora, la bella storia di Joy, scappata per i petardi e ritrovata all'interno del nastro trasportatore Enel. Noi cerchiamo sempre di fare la nostra parte e invitiamo a non girarsi dall'altra parte quando ci si imbatte in un cane smarrito... a volte basta dare un'occhiata alla medaglietta e fare una chiamata. E occhio, amici umani dei cani: recinti a prova di fuga!