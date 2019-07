Istituto Cardarelli, iniziati i lavori nella palestra

La Spezia - Sopralluogo istiuzionale all’Istituto Cardarelli da parte della Provincia della Spezia. Il cantiere di rifacimento della palestra della scuola ha iniziato i lavori: il consigliere provinciale Francesco Ponzanelli, insieme a Marco Rolla e

Alessandra Tarabotto, funzionari del Settore Tecnico della Provincia, hanno potuto verificare di persona l’avvio delle lavorazioni che interesseranno la copertura della palestra e la realizzazione di migliorie in materia di statica e sismica dell’edificio. In particolare l’appalto, del valore di poco meno di 250.000 euro, prevede la rimozione del controsoffitto e

dell’attuale copertura in lamiere di eternit e, quindi, la sua sostituzione con un nuovo e più efficiente manto coibentato nonché altre opere di sistemazione della struttura ma, soprattutto, l’installazione di rinforzi in croci di acciaio sia sui pilastri in elevazione sia sulla copertura per migliorare significativamente la resistenza statico sismica dell’edificio.



Tutte le lavorazioni termineranno entro i primi giorni di ottobre tuttavia il programma delle attività di cantiere è stato predisposto avendo cura che già alla metà di settembre, con l’apertura dell’anno scolastico, i locali possano essere agibili dagli studenti. "Questo cantiere è il primo di una serie che cercheremo di avviare nell’ambito del programma di

interventi per l’edilizia scolastica - dichiara il Consigliere Ponzanelli - Ci siamo impegnati per rilanciare il ruolo del nostro Ente negli interventi in materia di edilizia scolastica e, nonostante le moltissime difficoltà in cui naviga la Provincia, cercheremo quanto più possibile di assolvere a tutti gli impegni che in queste settimane di sopralluoghi ci siamo assunti", conclude Ponzanelli, precisando che l’attività di monitoraggio insieme al Settore Tecnico della Provincia sui lavori nelle scuole proseguirà anche nelle prossime settimane.