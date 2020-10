Isole zonali e telecamere, prima le installazioni nell'Umbertino

La Spezia - Arriveranno anche le telecamere nelle isole zonali che proprio in queste settimane sono state installate ed entrate in funzione anche nei quartieri di: Migliarina, Mazzetta e Favaro. I residenti possono conferire, in modo differenziato, i rifiuti prodotti senza limiti di giorni e di orari, autenticandosi mediante la "Ecocard".

I cittadini stanno prendendo confidenza con il nuovo servizio e le postazioni che potranno dirsi complete nel momento in cui non verranno più spostate e dotate di telecamere. A fare il punto è l'assessore al Ciclo dei rifiuti Kristopher Casati: "Stiamo procedendo con il lotto 2, nell'Umbertino. E' una scelta oculata e dettata dal fatto che alcune isole vanno spostate, seppur di pochi metri".

Per le telecamere nelle isole di Migliarina, Mazzetta e Favaro dunque bisognerà aspettare ancora un po'. "Si tratta di una scelta tecnica maturata nel corso della realizzazione del primo lotto - prosegue Casati -. Si erano resi necessari una serie di spostamenti di tutta l'isola, telecamere comprese, che si traducono in costi. Nel momento in cui tutte le postazioni installate saranno cristallizzate procederemo con la videosorveglianza".



Da oggi la nuova modalità di raccolta tramite isole zonali interesserà il lato mare di Viale Italia quindi i quartieri di Canaletto, Migliarina e Pieve. Dal 2 novembre sarà invece la volta dei quartieri della Chiappa, di Rebocco e di Fossitermi. Con queste ultime tre installazioni si chiuderà il cerchio sulla fase della collocazione delle isole nella zona urbana.



(foto: repertorio)