Isole zonali, avanti con Mazzetta e Via XX Settembre

La Spezia - Prosegue il posizionamento delle nuove isole zonali nei quartieri periferici della città, ad integrazione del servizio di raccolta “Porta a Porta” già attivo. Il tutto nell’ambito della seconda fase del nuovo sistema di Raccolta Differenziata introdotto dall’amministrazione Peracchini. Mercoledì 16 maggio, le nuove postazioni saranno collocate in Via Doria, in prossimità del Park Centrospedale. Si ricorda che il giorno successivo al posizionamento delle isole, giovedì 17 maggio, sarà attivo un punto informativo dalle 9 alle 12 per assistere i cittadini.



Giovedì 17 il posizionamento avverrà in via XX Settembre, nei pressi dell’incrocio con Via Pisacane (zona Smeraldo). Anche in questo caso, venerdì 18, si prevede l’apertura di un gazebo informativo per dare assistenza ai cittadini, sempre dalle 9 alle 12. Ogni postazione, videosorvegliata, è accessibile senza limiti di orario e consente il conferimento di: - Carta, cartone e cartoni per bevande - Imballaggi in plastica e metalli - Organico - Vetro – Residuo. L’accesso alle postazioni è consentito solo tramite la SpeziaEcoCard, inviata a tutta la cittadinanza che registra il numero di accessi di ciascuna utenza. Informazioni a disposizione per il cittadino: www.comune.sp.it o www.acamspa.com Numero Verde Acam Ambiente 800487711, contactcenterambiente@acamspa.com, portaaporta@acamspa.com.