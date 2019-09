Isola del Tino, il tesoro degli spezzini

La Spezia - Anche domani spezzini e turisti potranno avere libero accesso all’isola del Tino, l’isola sacra del Golfo dei poeti, legata alla figura dell’eremita san Venerio, che del Golfo spezzino da sessant’anni è il patrono. La Marina militare, alla quale oggi l’isola appartiene, consente infatti ogni anno lo sbarco e la visita all’isola nei giorni della festa del santo, celebrata giovedì e venerdì, prima alla Spezia e poi al Tino. I vaporetti della Navigazione Golfo dei poeti partono a ritmi ravvicinati dalla passeggiata Morin e da Porto Venere. L’ultimo rientro dall’isola sarà alle 17.30. Inutile dire che si tratta di un’occasione molto bella, grazie anche al tempo buono degli ultimi giorni, per una giornata di fine estate che consenta di “respirare” idealmente la suggestiva atmosfera che già in tempi lontani fece da supporto all’esperienza monastica di Venerio e dei suoi monaci. A quell’esperienza ha fatto riferimento, nella cattedrale di Cristo Re, il nunzio apostolico emerito arcivescovo Angelo Acerbi, che ha celebrato la Messa solenne in onore del santo. Acerbi – invitato dal vescovo Palletti in occasione dei quarantacinque anni della sua ordinazione a vescovo, avvenuta a Roma nel 1974 ad opera del Papa san Paolo VI – ha preso spunto dalle letture della Messa per sottolineare il valore dell’incontro di Venerio con Dio, paragonato alla “brezza leggera” di cui parla il Libro dei Re a proposito della salita del profeta Elia sul monte Oreb. Al termine della Messa, la reliquia del santo e la statua lignea realizzata a suo tempo a cura dell’associazione “Pro Insula Tyro” hanno attraversato in processione le strade spezzine per raggiungere poi, via mare, Porto Venere. Venerdì sono state poi portate al Tino, dove il vescovo Palletti ha celebrato la Messa sul piazzale della Vela ed ha benedetto le imbarcazioni con la reliquia.