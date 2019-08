Iscrizioni universitarie, Confartigianato può aiutarti nelle pratiche

La Spezia - Devi iscrivere tuo figlio a scuola? Vuoi chiedere la riduzione su retta e mensa scolastica? Tuo figlio va all'Università e cominci a prendere visione dei bandi dell'Ateneo di riferimento? Probabilmente avrai letto che per l'iscrizione e il calcolo delle tasse, è necessario presentare il modello Isee, l'Indicatore della Situazione Economia Equivalente, cioè il calcolo della situazione economica e patrimoniale di chi fa richiesta per prestazioni sociali agevolate o per accedere a servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate. Il calcolo dell'Isee, deve essere effettuato obbligatoriamente presso un Centro di Assistenza Fiscale autorizzato, le scuole e le università suddividono gli studenti in fasce, alle quali corrisponde un importo specifico delle tasse. Il documento è necessario anche in fase di richiesta di borse di studio.



L’INPS calcola l’ISEE sulla base delle informazioni auto dichiarate per mezzo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica); questa è il documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare. Potrà ottenere il calcolo dell’Isee rivolgendoti al CAF Confartigianato, in via Fontevivo, 19 (2 piano) oppure nelle sedi di Levanto e Sarzana. Ogni scuola e Università ha una scadenza diversa per presentare la dichiarazione Isee, consigliamo di consultare il sito internet della scuola o dell'ateneo per non ridursi all'ultimo momento. Per ulteriori informazioni e per la predisposizione del modello è possibile contattare lo Sportello Isee Confartigianato, tel. 0187.286624-68, a Sarzana 0187.621427, a Levanto tel. 0187.808518.