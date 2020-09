Iscrizioni online per i corsi di preparazione al matrimonio

La Spezia - L’ufficio diocesano di Pastorale per la famiglia, diretto da don Roberto Poletti, prepara il proprio piano di lavoro per l’anno pastorale 2020 – 2021, anno che sarà caratterizzato dalle novità introdotte in seguito all’epidemia di Covid – 19. Venerdì prossimo 18 settembre sarà online il nuovo sit web dell’ufficio, all’indirizzo www.pastoralefamigliasp.it. Sul sito, che va ad affiancarsi alla ormai tradizionale pagina facebook Pastorale Familiare La Spezia, già seguita da 326 persone, le persone interessate potranno trovare il programma dei percorsi di preparazione al matrimonio dei fidanzati e il modulo per l’iscrizione agli stessi. Quest’anno l’iscrizione sarà fattibile solo sul sito, per via telematica. Gli incontri, invece, si svolgeranno di regola in presenza, nei luoghi indicati delle quattro zone pastorali: Golfo della Spezia, Riviera spezzina e Cinque Terre, Val di Magra, Val di Vara. Solo in casi particolari, l'ufficio diocesano potrà comunicare che alcuni degli incontri potranno svolgersi online. In ogni caso le persone con febbre o con sintomi influenzali sono invitate a restare a casa. Gli incontri saranno articolati in cicli, secondo una linea di sviluppo logico. I fidanzati sono invitati a partecipare ad un ciclo completo scegliendo tra le date proposte, iscrivendosi, nelle modalità sopra indicate, almeno un mese prima dell'inizio del ciclo. Il primo percorso inizierà il 3 ottobre nella zona del Golfo, alle 18, nella sede delle opere diocesane in via Malaspina 1, alla Spezia. Il giorno seguente, 4 ottobre, inizierà alle 21 a Levanto, per la zona della Riviera, nell'oratorio di San Rocco. Il 27 ottobre alle 21, a Luni, ci sarà il primo incontro per la Val di Magra, nella parrocchia del Preziosissimo Sangue, mentre per la Val di Vara l'inizio dei corsi sarà posposto al 15 gennaio 2021, alle 21, nella parrocchia di Ceparana. Sul sito, man mano che saranno realizzate, verranno poi pubblicate tutte le altre cattività organizzate dall’ufficio durante l’anno, in modo che tutti possano conoscerle e, se lo ritengono, parteciparvi. Gli organizzatori precisano, in una nota, che il sito web “certamente non viene a sostituire il contatto personale ma a rendere più facile la diffusione delle informazioni sulle attività dell’ufficio e del Magistero della Chiesa riguardo alla famiglia”.