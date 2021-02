Iscrizioni nidi, centri bambini e sezioni Primavera anno scolastico 2021-2022 e “Open Day online”

La Spezia - I servizi educativi del Comune della Spezia informano che dal 1° al 31 marzo 2021 saranno aperte le iscrizioni per Nidi, Centri Bambini e Sezioni Primavera Comunali per l'anno scolastico 2021-2022. Si possono iscrivere tutti i bambini residenti nel Comune della Spezia, nati dal 1° gennaio 2019 e nascituri entro il 31 maggio 2021. Le iscrizioni e le conferme ai nidi, centri bambini e sezioni primavera comunali saranno in formato online. Per effettuare l’iscrizione o la conferma è necessario accreditarsi al sistema informatico gestito dalla società Spezia Risorse. Coloro che hanno già richiesto l’accreditamento a questo sistema informatico negli anni precedenti possono utilizzare le stesse credenziali per accedere, se si è dimenticata la password o se si accede al sistema per la prima volta è necessario accreditarsi al sistema informatico tramite apposita richiesta: http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200877



Una volta iscritti al portale sarà necessario compilare un modulo e allegare la documentazione richiesta. Nell’eventualità non si abbia la possibilità di effettuare tale operazione, si potranno consegnare i documenti direttamente agli uffici dei Servizi Educativi fissando un appuntamento tramite le seguenti modalità:



1) scrivendo ai seguenti indirizzi mail: daniela.gangarossa@comune.sp.it - lara.facchini@comune.sp.it

2) telefonando ai seguenti numeri: 0187-727375 - 0187-727258



Infine si informa che a seguito delle misure di contenimento del virus Covid-19 che non prevedono la possibilità di organizzare le consuete visite guidate nei servizi per l’infanzia 0-3 anni, è possibile partecipare on line agli incontri e alle visite collegandosi al seguente link http://www.comune.laspezia.it/Comunichiamo/URP/in_evidenza/Open-day-on-line-iscrizioni-servizi-educativi-0-3-anni. Si ricorda che per partecipare agli incontri è necessario utilizzare il browser Google Chrome e cliccare sul link della riunione a cui si intende partecipare.