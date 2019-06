Isa 2, le mamme degli alunni raccontano la loro vita di genitrici

La Spezia - La scorsa settimana, presso la scuola “Nello Olivieri” di Rebocco, si è concluso il Progetto “Genitori che si raccontano. Laboratorio attivo per narrare, condividere e la propria esperienza genitoriale”. Il Progetto nasce dall’idea di dare voce e spazio alle famiglie degli alunni iscritti nelle scuole dell’Istituto, non attraverso lezioni o conferenze, ma utilizzando l’esperienza laboratoriale che, necessariamente, richiede la formazione di piccoli gruppi di persone. Presso la Scuola Primaria “Nello Olivieri” si è così costituito un piccolo gruppo di genitori, rappresentato da dieci mamme i cui figli frequentano le diverse classi di questa scuola. Coordinate dall’insegnante Antonella Dezzani, docente Isa2, e dalla psicologa Valentina Pitzolu, da gennaio a maggio, questi genitori si sono incontrati per narrare, condividere e scrivere la propria esperienza genitoriale.



Utilizzando la “Linea della vita”, strumento del Progetto P.i.p.p.i., ognuna di loro si è presa un po’ di tempo per pensare e ripensare al proprio essere genitore; nessuno scopo terapeutico e nessuna ricetta per migliorarsi, più semplicemente un’occasione per “prendersi un po’ di tempo per sé” e riscoprire la piacevolezza di avere voglia e necessità di condividere gioie e fatiche. Lo scopo del lavoro di gruppo è quello di fornire, attraverso la condivisione di esperienze, spunti di riflessione da portare a casa. Nel pomeriggio di martedì 4, all’uscita dei bambini da scuola, insieme ai loro figli, queste mamme si sono così incontrate per dare visibilità e testimonianza dell’impegno di questi mesi. Alla presenza della Dirigente Sandra Fabiani, nel giardino della scuola di Rebocco, si è svolta una festa aperta a tutti genitori.



Il momento più significativo è stato sicuramente la lettura delle testimonianze che, ancora una volta, ci dimostrano quanto sia importante abbattere i muri dell’individualismo per aprirci con fiducia agli altri … “L’amore per un figlio vince su tutto. Forse questo può riassumere quanto ho portato a casa dalle attività svolte insieme … Lo sappiamo tutti ma, fermarci a riflettere, raccontarsi, ascoltare e condividere è un regalo bellissimo”.