Iren, sportelli chiusi fino a nuove disposizioni

La Spezia - Iren informa i propri clienti che, a seguito del DPCM del 9 marzo 2020, gli sportelli commerciali restano chiusi fino a nuova disposizione.

Tutte le operazioni di natura contrattuale possono essere svolte attraverso i canali di contatto alternativi (numero verde 800 969696 per servizi energetici mercato libero e idrico, numero verde 800979797 per il servizio elettrico maggior tutela, pagina Facebook, App ClickIren).



Restano garantiti tutti i servizi di produzione di energia, erogazione del gas e dell’acqua, così come i servizi di pronto intervento e segnalazione guasti, e le attività su appuntamento a domicilio per le chiusure, aperture e spostamento contatori.



Restano garantiti i servizi ambientali di raccolta rifiuti e prenotazione ritiro ingombranti.

Per conoscere le aperture degli sportelli ambientali e per tutte le altre informazioni sono disponibili i seguenti canali: numero verde 800 487711, email acamambiente@gruppoiren.it, App Ecoiren e sito www.acamambiente.com.