Iren/Acam Ambiente risponde: "Nessuna inadempienza per la salvaguardia del personale"

La Spezia - Riceviamo e pubblichiamo da Iren/Acam Ambiente:



Spettabile Redazione,

con stupore ed incredulità apprendiamo, vedendolo pubblicato sulla vostra Testata, di un esposto al Prefetto ed alla Procura della Repubblica della Spezia in merito a presunte inadempienze da parte di Acam Ambiente in relazione alla non corretta applicazione di procedure e alla mancata messa a disposizione di DPI ai dipendenti operanti nei servizi ambientali. Stupore in quanto, non più tardi di Lunedì 9 marzo, si è tenuto un incontro con le RSU/RLS, nel quale sono

stati analizzati i principali elementi di protezione e controllo del Coronavirus:



- disposizione personale negli spogliatoi;

- modifiche di orari di lavoro per limitare le compresenze;

- procedure di sanificazione degli ambienti di lavoro (spogliatoi, uffici, automezzi)

- messa in disponibilità di materiali per igienizzazione (sapone e gel, alcool);

- disponibilità DPI e procedure di utilizzo (mascherine, guanti mono uso, ecc..)

attività già operative da diversi giorni, integrate il giorno successivo dalla modifica degli orari di lavoro, materia di trattazione con le OO.SS; cui si è dato immediatamente avvio con ordine di servizio il giorno successivo, 10 Marzo.



Si aggiunga che, subito dopo la firma del protocollo sabato 14, domenica 15 la Direzione delle Relazioni Industriali ha manifestato ai Sindacati la necessità di dare immediata convocazione e funzionalità al Comitato di verifica e controllo dell’applicazione dell’accordo, nota alla quale si è avuto completa risposta dalla controparte solo nel tardo pomeriggio di oggi. Non prima, sottolineiamo, dell’invio dell’inaspettato esposto. Acam Ambiente, come tutte le società del Gruppo Iren, ha puntualmente dato corso a tutte procedure di salvaguardia e di protezione del personale, dandone la corretta declinazione disposta dalla autorità sanitarie e rispettando le indicazioni dei servizi di prevenzione e dei medici competenti.



Davvero non si comprende, visto la mutevolezza del quadro di riferimento, il continuo aggiornamento delle norme e delle indicazioni, a chi giovi una iniziativa come questa. Sicuramente non ai lavoratori che sino ad oggi, con estremo senso di responsabilità, e con tutti gli strumenti di protezione necessari, hanno garantito alla Provincia della Spezia di poter affrontare questo difficile momento avendo la garanzia che i servizi di raccolta e di igiene del suolo non solo siano stati mantenuti, ma anche ulteriormente potenziati. A loro va il nostro ringraziamento.