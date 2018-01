Io speriamo che me la cane, torna il corso gratuito di educazione cinofila all´Origami

La Spezia - All'Origami di Via Manzoni alla Spezia torna l'8 gennaio dalle 18.30 'Io speriamo che me la cane...con sorpresa', corso di cultura cinofila a ingresso gratuito con l'educatore Juri Vergassola. Per info e prenotazioni inviare un messaggio al 3407063562 oppure via Facebook (l'evento: Corso teorico di CULTURA CINOFILA @ Origami Live Club).



"Un corso teorico di cultura cinofila a cadenza settimanale volto alla scoperta del legame che si può instaurare tra uomo e cane. E addestreremo voi, non i vostri adorabili compagni.

Attraverso video, giochi, esercizi e tanta teoria andremo ad approfondire tutte gli aspetti della vita con il nostro cane. L'obbiettivo del corso è di aumentare le nostre competenze, per iniziare ad avviare una nuova consapevolezza nella vita in binomio", spiegano i promotori.