Invecchiamento attivo, i laboratori attivi alla Spezia

La Spezia - Un programma di invecchiamento attivo che prevede incontri, laboratori, corsi ed eventi, per consentire alle persone di realizzare il proprio potenziale fisico e sociale, mantenendo il benessere mentale per tutto il resto della vita. Il progetto, finanziato dalla Regione Liguria, nasce grazie alla collaborazione tra il Distretto Socio-Sanitario 18, il Comune della Spezia, il Comune di Lerici e quello di Portovenere, insieme ai Centri sociali Anziani cittadini e alle Associazioni di Volontariato e Promozione sociale (Auser, AIDEA, Slow Food e Società di Mutuo Soccorso “Macchia di Cappelletto).



Tutti i laboratori e gli eventi in calendario saranno inoltre cofinanziati dalle stesse Associazioni, e sono rivolti in primis alle persone con più di 65 anni di età, residenti nei Comuni della Spezia, Lerici e Portovenere, che potranno parteciparvi gratuitamente.

Il prossimo appuntamento prenderà il via lunedì 5 marzo con 2 corsi da 8 incontri ciascuno a cura di AIDEA La Spezia, sul tema “Anziani competenti – guida all’uso dello smartphone”, che si terranno presso il Centro Sociale Anziani del Favaro con inizio alle 14.30. Lo stesso corso partirà ad ottobre 2018 anche a Portovenere, presso la Scuola Primaria delle Grazie in via Roma n. 9





Per informazioni ed iscrizioni



Centri Sociali Anziani:



Centro Sociale Anziani “Canaletto”

Via del Canaletto, 90 – 19124 La Spezia.



Centro Sociale Anziani “Fabiano”

Via Gianelli, 35 – 19123 La Spezia.



Centro Sociale Anziani “Favaro”

Via Libertà, 2 – 19126 La Spezia.



Centro Sociale Anziani “Fossitemi”

Largo Vivaldi, 2 – 19122 La Spezia.



Centro Sociale Anziani “Mazzetta”

Via Reggio Emilia, 20 – 19124 La Spezia.



Centro Sociale Anziani “Melara”

Via dei Pini, 29– 19136 La Spezia.



Centro Sociale Anziani “Piazza Brin”

Via Corridoni, 7 – 19122 La Spezia.



Centro Sociale Anziani “Pitelli”

Piazza IV Novembre, 19 – 19137 La Spezia.



Centro Sociale Anziani “San Bartolomeo”

Viale San Bartolomeo, 899 – 19124 La Spezia.



Centro Sociale Auser Arca

Via Gerini, 40-19032 Lerici



Comune di Portovenere

Via Garibaldi 9 tel. 0187 794844



L’apertura dei Centri è giornaliera, dalle ore 14,30 alle 18