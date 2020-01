Intitolazione di una via al Maestro Giovando, Asti: "La commissione ha già detto sì"

La Spezia - In merito all'interpellanza promossa dalle consigliere comunali del Movimento cinque stelle Del Turco e De Muro per intitolare una via o una piazza al Maestro Giovando, l'amministrazione comunale ricorda che l’assessore alla toponomastica Paolo Asti il 22 gennaio ha inviato una lettera (numero di protocollo 8590) in cui informava le consigliere, già avvertite per le vie brevi, che “la Commissione Toponomastica riunitasi il 18 dicembre 2019, - quindi diverso tempo prima dell’interpellanza iscritta alla discussione in Consiglio comunale - ha approvato all’unanimità - così si legge nella lettera - la richiesta di intitolare una via o una piazza della nostra città a Eugenio Giovando”; così come indicato al punto 12 del verbale redatto e protocollato sempre in data 18 dicembre. Resta ora l'impegno - prosegue l’assessore Asti nel testo della missiva - a trovare il luogo più idoneo per dare compimento a quanto assunto e al successivo passaggio per l'approvazione in giunta”.



"Il Maestro Giovando è stato una figura che tanto ha dato alla città contribuendo a tenere vive le tradizioni e la cultura spezzina, motivo per il quale l’amministrazione Peracchini ha sempre tenuto in considerazione l’opportunità di dedicare un luogo alla memoria del maestro Giovando indipendentemente dall’interpellanza che, comunque, è successiva a tutti i passaggi amministrativi effettuati e protocollati", conclude Asti.