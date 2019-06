Intitolata ad Antonio Guidugli la rotatoria di tra Via Vittorio Veneto, Via Parma e Via Padre Giuliani

La Spezia - Questa mattina alla presenza di numerosi cittadini e delle Autorità Civili e Militari, si è tenuta l’intitolazione ad Antonio Guidugli della rotatoria tra le Vie: Vittorio Veneto, Parma e Padre Reginaldo Giuliani.

Una cerimonia partecipata, sentita ed emozionante durante la quale la nipote di Antonio, Giulia Andrea Guidugli, ha ricordato la figura del nonno, “un uomo generoso e un punto di riferimento per tutto il quartiere di Mazzetta e non solo”.



Al termine l’assessore alla toponomastica Paolo Asti e la signora Caterina, moglie di Antonio Guidugli hanno proceduto allo scoprimento della targa seguito dalla benedizione del Vescovo Luigi Ernesto Palletti.



Antonio “Tonino” Guidugli (23/01/1922 Collegnago di Fivizzano – 22/01/2006 La Spezia) Per oltre 30 anni è stato dipendente del Comune della Spezia e diacono permanente della Parrocchia di San Pietro Apostolo della Spezia.



Viene nominato diacono permanente il 21 novembre 1981 e assegnato alla parrocchia San Pietro Apostolo la sua da sempre, da quando, subito dopo la guerra, arriva alla Spezia dal suo paese natale in Lunigiana. Inizia un ministero che condurrà con gioia, amore, dedizione totale, abnegazione, al servizio della comunità per quasi 25 anni, fino alla sua morte. E’ sempre stato di aiuto e sostegno ai poveri, ai senza tetto, ai disoccupati e alle famiglie in difficoltà. E’ così diventato negli anni un ponte prezioso tra la gerarchia ecclesiastica ed il laicato, proprio per la sua mentalità aperta e comprensiva rispetto ai problemi umani quotidiani, delle realtà familiari e del mondo del lavoro.