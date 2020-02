Intesa tra Capitaneria e Asl per monitorare muscoli e ostriche

La Spezia - Nella sede della Capitaneria di porto della Spezia è stata sottoscritta questa mattina la Convenzione per l’attività di monitoraggio e sorveglianza sulla molluschicoltura tra il Comandante Capitano di Vascello Giovanni Stella in rappresentanza della Autorità Marittima ed il Direttore della S.C. Igiene degli alimenti di origine animale Dott. Mino Orlandi, in rappresentanza dell’Asl 5. Tale atto convenzionale rafforza la collaborazione tra la Guardia Costiera e l’Azienda Sanitaria, già da anni impegnate assieme nei controlli quotidiani sull’intera

filiera della pesca, consentendo l’ottimizzazione delle risorse che hanno permesso di

ottenere risultati rilevanti nella tutela della salute pubblica e dei consumatori.

L’accordo prevede il supporto logistico della Guardia Costiera nell’attività di monitoraggio e sorveglianza sanitaria delle aree di allevamento e raccolta di mitili e ostriche svolta dal personale specializzato della Asl 5. In tale ambito, nel 2019 sono state effettuate 21 uscite in mare, i cui campionamenti si sono tradotti in un totale di 7.234 determinazioni analitiche (6.253 sui mitili e 981 sulle ostriche).

L’attività di campionamento e controllo sulla filiera dei molluschi bivalvi, settore trainante oltre che storico dell’economia spezzina, sarà effettuata con cadenza mensile (con intensificazione nel periodo da maggio a settembre) nelle zone adibite a molluschicoltura presenti nella rada portuale, a Porto Venere e all’Isola Palmaria.