Interpretazione dei sogni, incontro gratuito di approfondimento alla Fondazione Montefoschi

La Spezia - Sabato 4 maggio nei locali della Fondazione Silvia Montefoschi di via XXIV Maggio alla Spezia si terrà un incontro dal titolo “Leggere i sogni”. Il relatore è il dottor Fabrizio Raggi medico psicoterapeuta e psichiatra. In un’ epoca caratterizzata dal fare sempre più velocemente, perchè prendere in considerazione i sogni, a cosa ci può essere utile? Qual è il loro legame con la realtà e con noi stessi? Come fare per imparare a comprenderli anche se il linguaggio simbolico è il più universale che esista? Questi ed altri interrogativi saranno oggetto di riflessione nell'incontro di sabato 4 maggio. L'ingresso è libero.