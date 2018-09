Integrazione stranieri, ecco l'intesa per la mediazione linguistica a scuola

Accordo tra Comune della Spezia, Comune di Lerici e istituti comprensivi.

La Spezia - La Giunta Peracchini ha deliberato questa mattina l’approvazione dell’Accordo fra il Comune della Spezia, il Comune di Lerici e gli Istituti Comprensivi aderenti che si trovano sui rispettivi territori, per la fruizione del servizio di mediazione linguistica rivolto agli alunni stranieri.



L’obiettivo dell’Accordo – la cui durata è prevista fino al 30 giugno 2019, rinnovabile su richiesta degli aderenti - è quello di favorire l’integrazione degli alunni, tramite interventi da svolgersi nei plessi scolastici che fanno parte dello stesso Istituto Comprensivo.



L’Amministrazione comunale, da parte sua, si impegna a garantire le ore di mediazione attraverso il regolare e corretto svolgimento del servizio, affidato alla Cooperativa “Mondo Aperto”, aggiudicataria del bando. All’inizio dell’anno scolastico dovranno essere messe a disposizione di ciascun Istituto un pacchetto di ore calcolate in rapporto al numero di alunno stranieri di recente immigrazione; è prevista inoltre la possibilità di ricalibrare il pacchetto in numero di ore assegnate nel corso dell’anno scolastico, sulla base del fabbisogno effettivo debitamente documentato.



Tra i compiti a carico dell’Amministrazione rientra infine la messa a punto della scheda richiesta, della scheda progetto e della scheda di rendiconto.



Le ore messe a disposizione potranno essere utilizzate per la mediazione a singoli alunni, mediazione in classe, mediazione a gruppi di alunni omogenei per etnie e per laboratori dedicati.



Le attività si concretizzano nelle tipologie seguenti:



- accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti dei neo arrivati e delle loro famiglie, compresa l’attività di informazione rispetto al sistema scolastico italiano;



- appoggio teso a favorire l’inserimento dell’alunno nella scuola: informazioni sul sistema scolastico vigente nei paesi d’origine, sulle competenze, storia scolastica e personale che caratterizzano l’alunno;



- interpretariato e traduzione di avvisi, messaggi, documenti orali e scritti;



- proposte di percorsi didattici di educazione interculturale, con riferimento alla conoscenza e alla valorizzazione dei paesi, delle culture e delle lingue di origine;



- elaborazione ad attivazione di Piani di Lavoro Personalizzati rispetto ai soggetti seguiti, con l’individuazione di obiettivi a breve, medio e lungo termine.