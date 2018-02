Integrazione: il Comune avvia una ricerca e un supporto etnopsicologico

Lanciata dall'amministrazione un'indagine di mercato per la ricerca di un soggetto al quale affidare il servizio che rientra nel progetto regionale "Oficinna".

La Spezia - Una ricerca partecipata sui servizi sociosanitari per gli stranieri e un servizio di supporto etnopsicologico. Sono gli obiettivi che si sono posti di realizzare i Servizi sociali del Comune della Spezia all'interno del progetto "Oficinna - strumenti per l'accesso ai servizi" presentato dalla Regione Liguria (soggetto beneficiario capofila) nell'ambito del Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami) 2014-2020.

Per svolgere questi tipi di servizi l'amministrazione ha lanciato un'indagine di mercato, per individuare l'operatore economico al quale affidarli per una somma di 14.344 e un impegno, a partire dal 3 aprile prossimo, previsto di 150 ore per la ricerca e 140 ore per il supporto etnopsicologico (antropologia culturale e psicologica). Lo scopo finale del progetto è quelli di ottenere una lettura reale dei bisogni espressi dagli stranieri.