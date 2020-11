Insulti, bestemmie e battute razziste nella live chat del consiglio comunale

La Spezia - Insulti e bestemmie scritte al contrario. Si è letto anche questo nella live chat nella pagina YouTube dove veniva trasmesso il consiglio comunale dedicato al Giornata contro la violenza sulle donne. Un disturbatore a più riprese ha avanzato commenti razzisti, battute volgari e in un caso specifico anche una bestemmia. Un'autentica raffica talvolta supportata da un altro paio di disturbatori e nel fiume di commenti qualcuno si è anche chiesto se fossero letti.

Nel corso del susseguirsi dei messaggi è intervenuta anche Alessandra Del Monte, storica consigliera della Consulta provinciale femminile, che li ha richiamati dicendo: "Attenzione ragazzi! la Polizia postale può perseguire chi posta messaggi sgraditi". Intervento poi seguito da un altro insulto indirizzato a un'altra persona che si notava tra i profili visibili sulla schermata principale. Poi, prima che la chat si interrompesse un altro appello: "Potete, per piacere, tenervi le vostre considerazioni ignoranti per voi e portare rispetto? non vi trattiene nessuno, potete tranquillamente spegnere il computer". Un altro commento: " Questi commenti fuori luogo non vi rendono simpatici". Tutto questo è accaduto mentre il consiglio comunale proseguiva nei suoi lavori mentre parlavano le massime istituzioni cittadine e i ragazzi esponevano i propri lavori.

A seguito dell'episodio Palazzo civico si riserverà di attivare azioni legali per denunciare alla Polizia postale quanto accaduto.