Insidie digitali, Adoc attiva uno sportello gratuito a Ceparana

La Spezia - Tante, troppe insidie nell'e-commerce per chi di internet non è esperto. Una situazione che ha portato alla nascita del progetto organizzato dal Mise "E-ra digitale" che si pone lo scopo di istituire, tramite le associazioni consumatori, uno sportello dedicato nelle zone periferiche delle province. La presentazione si è tenuta questa mattina nella sede Uil di Via Persio alla Spezia.

Per il territorio spezzino è stata scelta Ceparana dove, dal 1° ottobre ogni mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 in Piazza 4 novembre 32 nella sede Uil, la presidente spezzina dell'Adoc Elisabetta Sommovigo darà assistenza a chi vuole vederci chiaro su: compravendite online sia per l'acquisto di oggetti che per i servizi. Il servizio comunque andrà oltre la richieste di chiarimenti da parte degli utenti.

"Il progetto - ha spiegato - durerà un anno e quindi lo sportello sarà a disposizione fino ad ottobre 2020, escluso il mese di agosto. L'attività svolta in concerto con il Ministero e Uil prevede anche una serie di incontri nelle scuiole. Andiamo così a rispondere ad un'esigenza che si fa sempre più forte: come tutelarsi dagli acquisti sbagliati. Metteremo dunque a disposizione un vademecum forti del fatto che anche di recente abbiamo avuto numerose segnalazioni. Nelle scuole invece porteremo avanti un progetto di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi per un corretto uso di internet, con un esperto, contro fake news e tutti i rischi che la rete può covare".



Marco Furletti, coordinatore Uil, ha aggiunto: "Questa iniziativa ha grande valore sociale lo dimostra il fatto che lo sportello è aperto a tutti, gratuito e per accedervi non è necessario essere tesserati con il sindacato e con Adoc. Questo dimostra che vogliamo stare in mezzo alla gente fornendo loro gli strumenti di difesa di cui necessitano. Il mondo dell'e-commerce è pieno di insidie, non è una novità ma come sindacalista per questo settore non posso che esprimere perplessità: con il venditore manca il contatto diretto e mette in crisi il commercio delle città. Quest'ultimo aspetto va a incidere inevitabilmente e in maniera negativa, appunto, il piccolo commercio che già deve vedersela con la crisi".