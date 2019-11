Insetti e animali indesiderati, un corso per disinfestare

La Spezia - Aperte le iscrizioni per il nuovo corso organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia. Lunedì 25 novembre partirà infatti la prima edizione del corso di disinfestazione condotto dalla docente Maria Calzone. Il corso è mirato a evitare l’insorgere, nelle aree domestiche e nelle aziende, di zanzare, formiche, tarme, acari, pulci, mosche e zecche. Attraverso il corso sarà possibile apprendere con quali tecniche prevenire le infestazioni e come combatterle. Il corso, in collaborazione con UTIP, si articolerà su sei lezioni da un’ora e mezza e le iscrizioni sono già aperte. Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente del corso, la signora Silvia D'Elia al numero 01875985101 o alla mail

segreteria@confcommerciolaspezia.it.