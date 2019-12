Insegne coperte e bancomat spenti, chiude la filiale Intesa Sanpaolo di Via Gramsci

La Spezia - Mercoledì scorso abbiamo dato notizia dell'imminente chiusura della filiale Crédit Agricole di Romito, con tutte le preoccupazioni che ne conseguono per la popolosa frazione arcolana. Sempre a tema di fine corsa per filiali bancarie, va segnalata la fresca serrata del presidio Intesa San Paolo di Via Gramsci, alla Spezia. Insegne coperte, bancomat contrassegnati con avvisi che ne decretano l'inservibilità, all'interno scatoloni fatti, in pieno stile trasloco. Un levar le tende, non segnalato da cartelli di chiusura, che ha sorpreso i correntisti. Se si fa il numero della filiale, già scomparsa dal sito nazionale di Intesa San Paolo, una voce elettronica dice che il numero è cambiato, e rimanda allo 0187536011, che altro non è che il contatto della filiale sanpaolina rimasta, quella di Viale Italia.