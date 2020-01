Inquinamento acustico, incontro in Comune

La Spezia - L'assessore all'Ambiente Kristopher Casati, congiuntamente ai rappresentanti del Tavolo tecnico costituito per le problematiche dei rumori portuali, ha incontrato gli esponenti delle Associazioni ambientaliste e Comitati interessati alla problematica (per Italia nostra Dott. Cerreti, per VAS onlus Arbasettti, e per il Comitato dei quartieri del levante l'ing Gasparini). In tale sede il responsabile del settore acustica di Arpal, dott. Piromalli, ha illustrato le risultanze del monitoraggio acustico condotto in collaborazione con la Polizia Municipale, lungo tutta la fascia retroportuale, nello scorso mese di settembre.



Durante la riunione sono stati acquisiti gli apporti dei sopra citati rappresentanti delle associazioni al fine di condividere il percorso più efficace per il conseguimento degli obiettivi di risanamento e di convivenza delle attività portuali con i quartieri retrostanti. Inoltre sia il Comune che l'Autorità portuale hanno brevemente illustrato le azioni recentemente intraprese ed i propri programmi per quelle future. Infine, si è convenuto di continuare questa interlocuzione con comitati ed associazioni, per mantenerli costantemente informati sugli sviluppi delle azioni man mano intraprese e sulla loro efficacia.