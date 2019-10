Inizio dell’anno pastorale

La Spezia - L’anno pastorale diocesano 2019 – 2020 avrà inizio domenica prossima 13 ottobre con la consueta celebrazione solenne della Messa nella cattedrale di Cristo Re, alla Spezia. La celebrazione, presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, è fissata per le 17. Concelebreranno col vescovo i sacerdoti della diocesi, mentre tutti i religiosi, le religiose e i fedeli sono invitati ad essere presenti. Monsignor Palletti terrà l’omelia. Per l’occasione le Messe vespertine nella città della Spezia sono sospese a partire dalle 17. Nel corso del rito in cattedrale il vescovo conferirà, com’è tradizione, il “mandato” annuale ai catechisti ed alle catechiste di tutte le parrocchie della diocesi, che sono quindi particolarmente invitati ad essere presenti. Il “mandato” si riferisce alle varie attività di catechismo, sia per i ragazzi (iniziazione cristiana) sia per le persone adulte.