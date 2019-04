Iniziative naturali con l’alpinismo lento assieme a Mangia Trekking

La Spezia - L’associazione spezzina Mangia Trekking, originaria dei territori degli antichi Liguri-Apuani, in collaborazione con l’ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, insieme a diverse realtà (associazione dei castanicoltori della lucchesia, Sotto la Loggia di Pomezzana), organizza ed invita a partecipare all’ incontro giornaliero dedicato alla conoscenza delle erbe commestibili che nascono spontaneamente, alla loro successiva raccolta durante un’escursione mirata lungo i sentieri, ed ad una sosta per apprendere, come venivano cucinate secondo le antiche ricette. Un’iniziastiva per contribuire a tenere viva una cultura ed una tradizione dei territori. Appuntamento alle ore 8.30 a Santo Stefano Magra (Decathlon) per trasferirsi a Pomezzana nell’Alta Versilia presso il “Sotto la Loggia”. Alle ore 9.30 vi sarà una interessante presentazione descrittiva dell’etno-botanico Ivo Poli, specializzato in biodiversità agraria, ed a seguire i partecipanti, durante un’attività di cammino dolce potranno, insieme ad Dott. Poli procedere alla raccolta selettiva di riconoscimento degli Erbi Spontanei. Si raccomanda di portare al seguito un idoneo e capiente sacchetto, ed un coltello da cucina. Al rientro dall’escursione, anche storico-culturale, insieme a Polidori Diego e Gherardi Giovanni, due cultori locali, del territorio del Matanna, vi sarà una degustazione dei prodotti tipici, cucinati con erbe spontanee secondo antiche ricette. Attività per tutti e gratuita (esclusa la degustazione), si raccomanda ed è gradita la prenotazione. Preno & Info : 0584 777839 – 335 6147446 – 333 4931556. Naturalmente il partecipante assicura la propria idoneità fisica.