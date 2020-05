Iniziative di Arte a sostegno delle famiglie in difficoltà

La Spezia - Nell'ambito delle iniziative a sostegno delle famiglie colpite dall'emergenza Coronavirus, ARTE Spezia ha avviato iniziative di sostegno per i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Fino al 20 giugno infatti chi ha subito una riduzione di almeno il 20% del reddito complessivo del nucleo familiare rispetto a quello percepito nel mese di febbraio 2020, potrà richiedere l'interruzione del canone di locazione e degli acconti delle spese condominiali per le mensilità di maggio e giugno.

Nelle bollette di maggio e giugno inoltre verranno sospese, a tutti gli assegnatari, le quote che non attengono al canone di locazione né all'acconto delle spese condominiali correnti. Le quote saranno addebitate in quattro rate mensili a partire da luglio. Arte informa inoltre che il termine per la presentazione della dichiarazione isee 2020 è posticipato al 30 giugno 2020.



Info sul sito www.artesp.it

0187-56681 – CENTRALINO;

0187-566860 – UFFICIO GESTIONE

Numero Verde regionale 800.93.88.83 (lunedì-venerdì ore 9-16)