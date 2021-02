Iniziati i lavori di ristrutturazione della palazzina ex Tarros a Fossamastra

La Spezia - Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della palazzina ex Tarros in Viale San Bartolomeo per la realizzazione di un centro di aggregazione e inclusione intergenerazionale. L’intervento è finanziato dal Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.



Entro la primavera prossima i lavori saranno ultimati, nell'ambito di un progetto importante che si inserisce nel piano di riqualificazione e trasformazione del Levante.

La palazzina ex Tarros diventerà un centro di aggregazione e inclusione intergenerazionale, una comunità nuova nella comunità, a servizio del quartiere per promuovere la coesione sociale e attività solidali.

Questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini ha svolto un sopralluogo a Fossamastra e ha rivolto un ringraziamento all’assessore ai Lavori pubblici Luca Piaggi che con gli uffici sta seguendo i lavori.