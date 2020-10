Iniziate le prove per il sonar della fregata "Emilio Bianchi"

La Spezia - Sono iniziate oggi e proseguiranno anche nelle giornate di domani e dopodomani – per poi riprendere dal 20 al 22 ottobre – le prove del sonar delle Fremm “Emilio Bianchi” della Marina Militare. Varata a fine gennaio nello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, la fregata era stata poi spostata per l'allestimento in quello di Muggiano prima della consegna prevista per il 2021.

Le prove della strumentazione si svolgono nello specchio d'acqua antistante il lato a mare del bacino del cantiere navale e a tal proposito la Capitaneria di Porto ha ordinato che “per un raggio di 1000 metri dalla prora della nave sono interdette tutte le attività subacquee nonché qualsiasi altra attività marittima estranee alla medesima, fatta eccezione per la unità impegnate nell'attività”. È fatto inoltre obbligo “alle navi e ai natanti in transito, di tenersi ad una distanza di 150 metri dalla prua della nave in costruzione, procedendo con la massima cautela e prestando particolare attenzione”.