Inizia il mese straordinario di preghiera

La Spezia - Come già riferito domenica scorsa, inizia martedì prossimo in diocesi il “mese missionario”, che quest’anno Papa Francesco ha affidato alla Chiesa come “mese straordinario di preghiera”, sul tema “Battezzati e inviati”. Ogni settimana di ottobre sarà occasione per meditare su un concetto specifico, che per la prima settimana è quello di “chiamati”, e a livello diocesano ci saranno diverse iniziative, appunto una per settimana. Il primo incontro sarà proprio martedì nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa di Gesù Bambino, al Limone. Santa Teresa è dottore della Chiesa e patrona delle Missioni, e il primo ottobre ricorre proprio la sua festa liturgica. Alle 17 sarà recitato il “Rosario missionario”, cui tutti sono invitati. Per ogni informazione relativa al “mese missionario” ci si può rivolgere al Centro missionario diocesano, telefono e fax 0187.739212. Il Centro è aperto nella sua sede di via Don Minzoni 56 alla Spezia il martedì e giovedì dalle 10 alle 12, il mercoledì e venerdì dalle 16 alle 17. Presso il Centro, i parroci o loro delegati possono ritirare tutto il materiale disponibile, soprattutto in vista della Giornata missionaria mondiale di domenica 20 ottobre.