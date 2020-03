Ingresso prioritario per gli operatori sanitari nei supermercati

La Spezia - "Dal 20 marzo scorso abbiamo istituito presso i tutti negozi Esselunga un ingresso prioritario dedicato al personale sanitario impegnato nell’emergenza covid-19 e agli operatori volontari (a titolo di esempio: Croce Rossa, Protezione Civile, Associazioni Onlus, etc) impiegati nelle operazioni di acquisto e consegna delle spese a favore di anziani e/o di famiglie in difficoltà". Lo fa sapere la società della famiglia Caprotti, con riferimento al punto vendita di Corso Nazionale.

"Al fine di agevolare le operazioni di pagamento, al personale adibito è riservata una cassa contrassegnata da apposito cartello. Per una corretta gestione degli accessi, il personale autorizzato - proseguono da Esselunga - dovrà essere munito di badge di riconoscimento e esibire, all’incaricato posizionato all’ingresso del punto vendita, apposita autorizzazione a svolgere l’attività per conto dell’ente committente".



La stessa iniziativa è stata presa da Coop e Ipercoop che nei loro punti vendita hanno affisso cartelli con i quali comunicano l'accesso prioritario al personale appartenente alla Protezione civile, al personale sanitario, al personale della Croce rossa italiana e delle Pubbliche assistenze, ai volontari incaricati dai Comuni ad effettuare servizi verso la persona a fronte dell'esibizione del personale tesserino di riconoscimento o se in divisa".