Ingombranti e sfalci, ora si può prenotare online il ritiro a domicilio

La Spezia - Da ieri Acam Ambiente ha attivato un nuovo servizio a favore dei cittadini: si chiama “servizio di prenotazione on-line del ritiro a domicilio di ingombranti e sfalci” che si aggiunge alla tradizionale possibilità di prenotazione telefonica. D’ora in poi chiunque abbia un rifiuto ingombrante da smaltire, ed è impossibilitato a portarlo nei centri di raccolta, potrà scegliere fra la telefonata al Contact Center 800 48 77 11 o la più veloce prenotazione on-line. Attraverso l’accesso al sito www.acamambiente.com si potrà verificare autonomamente il servizio attivo nel proprio Comune e decidere la data e l’orario di ritiro in base alle proprie esigenze.



Per favorire l’utilizzo di questo nuovo strumento Acam Ambiente ha avviato una campagna di comunicazione per far conoscere questo servizio ed incentivare l’utente ad utilizzarlo; la campagna di comunicazione è altresì un richiamo a non abbandonare i propri rifiuti ingombranti per strada, pratica purtroppo ancora diffusa che danneggia la comunità sul fronte del decoro urbano ed in termini ambientali.