Infra Mura. Luglio e agosto alla scoperta del territorio

La Spezia - Primo appuntamento di Infra Mura, l'iniziativa in collaborazione con Fai Giovani della Spezia,

che avrà luogo domenica 7 luglio 2019, dalle 10.30 alle 12.30, nella Torre Carolingia di Framura, nel borgo di Costa.

"Da sempre crediamo - si legge in una nota degli organizzatori di Framura turismo - che la valorizzazione dei nostri beni storico artistici sia una delle chiavi per lo sviluppo turistico del nostro comprensorio e oggi siamo davvero orgogliosi di presentarvi questa iniziativa. Infra Mura, che si terrà tutte le domeniche di luglio e agosto, dalle 10.30 alle 12.30, vi guiderà alla scoperta dell'affascinante storia di Framura e dei suoi sapori. La visita guidata della pieve di S. Martino e della Torre Carolingia, nel pittoresco borgo di Costa, culminerà con una degustazione a base di vino locale e prodotti tipici. Allo Iat della stazione di Framura, (aperto tutti i giorni: 09.00-13.00 / 15.00-18.00) è possibile noleggiare le mountain-bike elettriche, un metodo alternativo per raggiungere il luogo dell'evento, godendo appieno dei panorami mozzafiato di Framura, senza faticare troppo e rispettando la natura".

I prezzi: 12 euro per i non tesserati e 10 euro per i tesserati Fai. Sarà possibile associarsi anche sul luogo.