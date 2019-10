Infiltrazioni e giardino off limits nella scuola del Favaro

La Spezia - Al rientro il classe il giardino era in inagibile e le infiltrazioni rimanevano. Per questo motivo per i bimbi della primaria e dell'infanzia alcuni locali ed esterni della scuola del Favaro rimangono off limits. Infiltrazioni, rischio crollo calcinacci hanno reso necessario una limitazione a muoversi, anche nel giardino antistante alla struttura e perimetrato dalle recinzioni.

A prendere parola sulla vicenda è una mamma, che si è fatta portavoce di un intero gruppo: "Per gli interni della scuola, in particolare l'atrio e la palestra, ci sono state fatte anche dalla dirigente scolastica una serie di rassicurazioni: i finanziamenti ci sono e aspettiamo solo i lavori. Ma questo era avvenuto in estate. Siamo alla metà di ottobre e i bimbi non possono essere 'padroni' di potersi muovere. Abbiamo anche il problema del giardino. E' transennato e pericoloso".



La situazione dell'Isa 8 è già stata esposta agli uffici del Comune e in merito a fare il punto è l'assessore ai Servizi educativi Giulia Giorgi. "Mercoledì - ha detto ai taccuini di Città della Spezia - è previsto un sopralluogo della ditta che si occuperà dei lavori. Il finanziamento per coprire i lavori all'interno della scuola è stato stanziato a luglio. Per gli interventi, nonostante i denari a disposizione, ci sono tempi tecnici da rispettare. Ora con il sopralluogo dei prossimi giorni verranno scelti i materiali da utilizzare per la messa in sicurezza e la sistemazione delle zone con infiltrazione. Contiamo che la situazione, una volta reperiti i materiali, si risolva a breve".



La parte del giardino è di competenza dell'Ufficio del verde. In quella porzione sono presenti radici pericolanti e sempre nella giornata di mercoledì potrebbe tenersi un secondo sopralluogo per ragionare sul da farsi e intervenire.